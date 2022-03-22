Предлагали псевдоперевозки: Киберполиция разоблачила группу мошенников (видео)

Преступники получали предоплату от клиентов и исчезали.

Киберполиция разоблачила группу мошенников, предлагавших гражданам услуги транспортных перевозок.

Двое 21-летних жителей Кривого Рога предлагали в Интернете перевозки гражданам, пытавшимся спастись от войны. Они размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сразу же после того, как преступники получали предоплату от клиентов, прекращали выходить на связь.

Наживались на беженцах: Киберполиция разоблачила группу мошенников на псевдоперевозках Злоумышленники предлагали гражданам услуги транспортных перевозок. Впрочем, получив подписку от клиентов, «бизнесмены» даже не думали выполнять рейсы, не выходили на связь и исчезали. Правонарушения разоблачили киберполицейские Днепропетровщины совместно с работниками криминальной полиции и следователями Криворожского районного управления полиции. Двое 21-летних жителей Кривого Рога решили «заработать», предлагая в Интернете перевозки гражданам, пытавшимся спастись от войны. Фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах. За фейковые услуги просили подписку в размере 500-1000 гривен. Впрочем, получив деньги, злоумышленники блокировали клиентов и не выполняли обязательства. Подписку получали на банковские карточки знакомой. У правонарушителей изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Опубликовано МВД Украины Вторник, 22 марта 2022 г.

За "услуги" просили подписку в размере 500-1000 гривен. Переоплату получали на банковские карточки знакомой.

У правонарушителей изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге 18-летние мошенники наживались на женщинах и детях, которые хотели уехать в Польшу: как действовала схема.

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