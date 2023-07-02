РФ атаковала жилой район Херсона: по меньшей мере 4 раненых

Сегодня, 2 июля, армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона. Под обстрелы попали аптека и общепит.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в результате атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения.

По данным Херсонской окружной прокуратуры, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Обломки также повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Добавим, в ночь на воскресенье, 2 июля, российские кафиры запустили по Украине дроны-камикадзе Shahed и крылатые ракеты. По информации воздушных сил, пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, а трех ракет "Калибр" — с Черного моря. Все воздушные цели были уничтожены.

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