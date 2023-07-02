В Камышевахе две российские ракеты С-300 разрушили школу

Несколькими ракетами С-300 россияне попали по Камышувахе в Запорожье. Они попали по школьной территории, говорится в ТСН.

В школу русские военные вложили дважды. Одна ракета С-300 упала у здания, разбила окна и Пункт несокрушимости, другая попала прямо в учебное заведение. Повреждены несущие конструкции. Прошло без жертв, потому что в школе ночью было пусто.

Незадолго до войны здесь произвели капитальный ремонт. В школе обучалось 700 учеников, в последнее время дистанционно, но внутри были все учебные материалы. Сейчас уничтожено все.

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Это уже не первая школа общества, по которой сознательно избивают россияне. «Разрушено все и в аварийном состоянии, очень опасно заходить, потому что плиты перекрытия висят. В прошлом году у нас было попадание в начальную школу. Видим, что страна-агрессор, как они и говорили, делают "денацификацию". Но они не понимают, что мы не та нация, будем учиться дистанционно, пока не восстановим нашу школу”, — говорит глава ОТГ Юрий Карапетян.

Камышевскую общину российские военные массированно обстреливают не менее двух раз в месяц. Отсюда всего полчаса езды к прифронтовому Орехову, где не стихает вражеская артиллерия. В Камышевахе оккупанты разрушают дома, больницы и учебные заведения.

Из общины много выехало — из 13 тысяч населения с начала войны осталось только 4. Но впоследствии еще 4 тысячи вернулись.

После нынешнего обстрела дистанционное обучение не прекратится, учителя будут работать на базе другой школы. На месте попадания жители начали уборку. Люди выносят мусор и подметают стекло, которого во дворе немало.

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