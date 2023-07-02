У Комишувасі дві російські ракети С-300 зруйнували школу

Кількома ракетами С-300 росіяни поцілили по Комишувасі у Запоріжжі. Вони влучили по шкільній території, йдеться в ТСН.

У школу російські військові вгатили двічі. Одна ракета С-300 впала біля будівлі, потрощила вікна та Пункт незламності, інша- поцілила просто у навчальний заклад. Пошкоджено несучі конструкції. Минулось без жертв, бо у школі вночі було порожньо.

Незадовго до війни тут зробили капітальний ремонт. У школі навчались 700 учнів, останнім часом дистанційно, але всередині були усі учбові матеріали. Нині знищено геть усе.

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Це вже не перша школа громади, по якій свідомо б’ють росіяни.“Зруйновано все і в аварійному стані, дуже небезпечно заходити, бо плити перекриття висять. Минулоріч у нас було влучання у початкову школу. Бачимо, що країна-агресорка, як вони і казали, роблять “денацифікацію”. Але вони не розуміють, що ми не та нація, будемо навчатися дистанційно, поки не відновимо нашу школу”, - каже голова ОТГ Юрій Карапетян.

Комишуваську громаду російські військові масовано обстрілюють щонайменше двічі на місяць. Звідси лише пів години їзди до прифронтового Оріхова, де не стихає ворожа артилерія. У Комишувасі окупанти руйнують будинки, лікарні та навчальні заклади.

З громади багато виїхало - з 13 тисяч населення від початку війни залишилось лише 4. Але згодом ще 4 тисячі- повернулись.

Після нинішнього обстрілу дистанційне навчання не припиниться, вчителі працюватимуть на базі іншої школи. Наразі на місці влучання мешканці почали прибирання. Люди виносять сміття та підмітають скло, якого на дворі чимало.

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