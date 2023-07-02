РФ атакувала житловий район Херсона: щонайменше 4 постраждалих

Сьогодні, 2 липня, армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона. Під обстріли потрапили аптека та громадське харчування.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок атаки щонайменше четверо осіб дістали поранення.

За даними Херсонської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Уламки також пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури.

Додамо, у ніч проти неділі, 2 липня, російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети. За інформацією Повітряних сил, пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох ракет "Калібр" – з Чорного моря. Усі повітряні цілі було знищено.

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