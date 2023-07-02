Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ атакувала житловий район Херсона: щонайменше 4 постраждалих

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
88
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ атакувала житловий район Херсона: щонайменше 4 постраждалих

РФ атакувала Херсон 2 липня

Уламки пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 2 липня, армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона. Під обстріли потрапили аптека та громадське харчування.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок атаки щонайменше четверо осіб дістали поранення.

За даними Херсонської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Уламки також пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури.

Додамо, у ніч проти неділі, 2 липня, російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети. За інформацією Повітряних сил, пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох ракет "Калібр" – з Чорного моря. Усі повітряні цілі було знищено.   

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
88
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація