РФ подбирается вплотную к Купянску: есть ли угроза потери города

Наступление РФ на Купянск / © ТСН.ua

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Российские войска пытаются с северо-запада войти в Купянск Харьковской области.

Об этом пишет аналитический OSINT-канал DeepState.

По информации канала, Силы обороны пытаются выбить штурмовые группы россиян, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и Голубовки в сторону частного сектора хотят закрепиться.

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Ситуация усугубляется тем, что российские войска контролируют большой район проникновения вплоть до Соболевки.

© Deepstatemap

«Цель врага очевидна — растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», — пояснили в канале.

Ранее сообщалось, что россияне активно пытаются перебрасывать пехоту через реку Оскол для наступления на Купянск.