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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ подбирается вплотную к Купянску: есть ли угроза потери города

Российские войска хотят вклиниться в оборону Купянска с северо-запада и заблокировать Силы обороны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Наступление РФ на Купянск

Наступление РФ на Купянск / © ТСН.ua

Российские войска пытаются с северо-запада войти в Купянск Харьковской области.

Об этом пишет аналитический OSINT-канал DeepState.

По информации канала, Силы обороны пытаются выбить штурмовые группы россиян, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и Голубовки в сторону частного сектора хотят закрепиться.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Ситуация усугубляется тем, что российские войска контролируют большой район проникновения вплоть до Соболевки.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

«Цель врага очевидна — растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», — пояснили в канале.

Ранее сообщалось, что россияне активно пытаются перебрасывать пехоту через реку Оскол для наступления на Купянск.

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Дата публикации
Количество просмотров
378
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