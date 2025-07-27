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РФ подбирается вплотную к Купянску: есть ли угроза потери города
Российские войска хотят вклиниться в оборону Купянска с северо-запада и заблокировать Силы обороны.
Российские войска пытаются с северо-запада войти в Купянск Харьковской области.
Об этом пишет аналитический OSINT-канал DeepState.
По информации канала, Силы обороны пытаются выбить штурмовые группы россиян, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и Голубовки в сторону частного сектора хотят закрепиться.
Ситуация усугубляется тем, что российские войска контролируют большой район проникновения вплоть до Соболевки.
«Цель врага очевидна — растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», — пояснили в канале.
Ранее сообщалось, что россияне активно пытаются перебрасывать пехоту через реку Оскол для наступления на Купянск.