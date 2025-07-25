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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг форсирует Оскол: раскрыты планы РФ относительно Купянска

Россияне активно пытаются перебрасывать пехоту через Оскол для наступления на Купянск, отметил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Российские оккупанты пытаются перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы подготовить условия наступления на Купянск Харьковской области.

Об этом заявил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин в эфире телеканала «Мы-Украина».

Спикер ОТУ «Харьков» отметил, что реку Оскол россияне форсировали уже очень давно.

Шамшин отметил, что логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол ограничены и объяснил причину.

«Но надо понимать, что на западный берег Оскола в этот момент они могут опрокидывать только пехоту и определенное вооружение. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз наша аэроразведка такую технику обнаруживала и уничтожала. Поэтому логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены», — добавил он.

Напомним, российские оккупанты утверждают о якобы своем продвижении к самому Купянску на Харьковщине. Однако в Силах обороны Украины это опровергли.

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