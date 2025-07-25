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Враг форсирует Оскол: раскрыты планы РФ относительно Купянска
Россияне активно пытаются перебрасывать пехоту через Оскол для наступления на Купянск, отметил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин.
Российские оккупанты пытаются перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы подготовить условия наступления на Купянск Харьковской области.
Об этом заявил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин в эфире телеканала «Мы-Украина».
Спикер ОТУ «Харьков» отметил, что реку Оскол россияне форсировали уже очень давно.
Шамшин отметил, что логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол ограничены и объяснил причину.
«Но надо понимать, что на западный берег Оскола в этот момент они могут опрокидывать только пехоту и определенное вооружение. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз наша аэроразведка такую технику обнаруживала и уничтожала. Поэтому логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены», — добавил он.
Напомним, российские оккупанты утверждают о якобы своем продвижении к самому Купянску на Харьковщине. Однако в Силах обороны Украины это опровергли.