Ворог форсує Оскіл: розкрито плани РФ щодо Куп’янська

Російські військові / © Associated Press

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Російські окупанти намагаються перекинути піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб підготувати умови наступу на Куп’янськ Харківської області.

Про це заявив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в етері телеканалу «Ми-Україна».

Речник ОТУ «Харків» зазначив, що річку Оскіл росіяни форсували вже дуже давно.

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Шамшин зазначив, що логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл обмежені та пояснив причину.

«Але треба розуміти, що на західний берег Осколу на цей момент вони можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння. У них були спроби наводити через Оскіл понтонні переправи, але щоразу наша аеророзвідка таку техніку виявляла і знищувала. Тому логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл вкрай обмежені», — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти стверджують про нібито своє просування до самого Куп’янська на Харківщині. Однак у Силах оборони України це спростували.