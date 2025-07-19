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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
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Нова дата Горіхового Спасу в Україні: коли освячуємо горіхи 2025 року

Нагадуємо про нову дату останнього Спаса і розповідаємо, що означає свято, які традиції існують.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коли Горіховий Спас 2025 року

Коли Горіховий Спас 2025 року / © Pixabay

Щороку наприкінці літа українці святкують три Спаси. Останній з них — Горіховий Спас, який в деяких регіонах також називають Полотняним або Хлібним. За новоюліанським календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли 1 вересня 2023 року, він припадає на 13 днів раніше — 16 серпня.

Що означає свято Горіховий Спас

Горіховий (Третій) Спас — це народна назва церковного свята Перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа. Колись воно припадало на кінець серпня, коли вже завершували жнива і достигали горіхи. Його завжди святкують після ще одного дуже важливого церковного свята — Успіння Пресвятої Богородиці. Саме тому часто Горіховий Спас ще називають «післясвятом Успіння». Якраз завершується Успенський піст, який триває два тижні, а тому немає жодних харчових обмежень.

Через те, що в полях завершуються жнива, а хліб на святковий стіл печуть вже із зерна нового урожаю, часто Горіховий Спас називають Хлібним. Пізніше цей хліб освячують в храмі разом з горіхами.

Ще одна назва, Полотняний Спас, пов’язана з тим, що в давнину в цей період проводили ярмарки, на яких, разом з овочами та фруктами продавали тканини. Вважалося поганою прикметою, не купити полотна і піти додому. Після цього дня вже традиційно починається підготовка до зими.

Що не можна робити в Горіховий Спас

До харчування вже немає заборон, адже Успенський піст завершується. Тому дозволяється вживати будь-які продукти.

Однак, існують на Горіховий Спас і свої перестороги. Зокрема, не можна:

  • байдикувати і лінуватися;

  • пліткувати, лихословити, сваритися;

  • ходити до лісу;

  • відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Також в народній традиції існували і свої прикмети, пов’язані з цим святом. Так, наші предки вірили, якщо багато горіхів вродило, значить наступного року хліба буде теж багато. Казали, що сонце починає йти на осінь, тобто дні стають коротшими і холоднішими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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