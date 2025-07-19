Новая дата Орехового Спаса в Украине: когда идем в церковь и освячеваем новый урожай в 2025 году

Когда Ореховый Спас 2025 года / © Pixabay

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Каждый год в конце лета украинцы празднуют три Спаса. Последний из них — Ореховый Спас, который в некоторых регионах также называют Полотняным или Хлебным. По новому лианскому календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли 1 сентября 2023 года, он приходится на 13 дней раньше — 16 августа.

Что означает праздник Ореховый Спас

Ореховый (Третий) Спас — это народное название церковного праздника Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Когда-то оно приходилось на конец августа, когда уже завершали жатву и созревали орехи. Его всегда празднуют после еще одного очень важного церковного праздника — Успения Пресвятой Богородицы. Именно поэтому часто Ореховый Спас еще называют «после праздника Успения». Как раз завершается Успенский пост, который длится две недели, поэтому нет никаких пищевых ограничений.

Из-за того, что в полях завершается жатва, а хлеб на праздничный стол пекут из зерна нового урожая, часто Ореховый Спас называют Хлебным. Позже этот хлеб освящают в храме вместе с орехами.

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Еще одно название, Полотняный Спас, связано с тем, что в древности в этот период проводили ярмарки, на которых вместе с овощами и фруктами продавали ткани. Считалось дурной приметой, не купить полотна и уйти домой. После этого дня уже традиционно начинается подготовка к зиме.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

К питанию уже нет запретов, ведь Успенский пост завершается. Поэтому разрешается употреблять любые продукты.

Однако существуют на Ореховый Спас и свои предостережения. В частности, нельзя:

бездельничать и лениться;

сплетничать, злословить, ссориться;

ходить в лес;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Также в народной традиции существовали и свои приметы, относящиеся к этому празднику. Да, наши предки верили, если много орехов уродило, значит в следующем году хлеба будет тоже много. Говорили, что солнце начинает идти на осень, то есть дни становятся короче и холоднее.

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