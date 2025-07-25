ЄС затримає та уріже транш фіндопомоги для України: в чому річ

Єврокомісія / © ТСН.ua

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Четвертий цього року транш фінансової допомоги Україні у межах механізму Ukraine Facility, який влада запросила ще у червні, буде наданий у меншому від запланованого обсязі. Річ у тім, що Київ не виконав три з 16 реформ, обіцяних Євросоюзу.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє «Європейська правда».

Наступний транш фіндопомоги Україні буде меншим, ніж планувалося, бо держава не виконала необхідні для цього реформи.

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«Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро«, — сказав речник ЄК.

За його словами, Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня.

«У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває», — пояснив Мерсьє.

За його словами, Єврокомісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді Європи виплатити Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility.

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Які реформи не виконала Україна?

Як уточнив європейський посадовець, із трьох невиконаних реформ «одна стосується децентралізації, інша — закону про реформу АРМА, а третя — відбору суддів до Вищого антикорупційного суду».

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні на період до 2027 року. У червні 2025 року на той момент ще віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла, що держава має до 12 місяців, щоб ухвалити всі необхідні закони для отримання повного фінансування за програмою Ukraine Facility.

До слова, на початку липня нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Україна виконала лише один із чотирьох структурних маяків, які передбачали сьомий та восьмий перегляд програми EFF від МВФ. Зокрема, в Україні було перенесено призначення очільника митниці та аудит роботи керівництва Нацкомісії з цінних паперів.