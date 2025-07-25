Як довго зберігати свіжі кабачки: пролежать до весни

У розпал сезону овоча може бути надто багато, тому хочеться зберегти його на зиму / © Pixabay

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У більшості людей кабачки без проблем зберігаються протягом місяця, але, завдяки корисним порадам, вони можуть залишатися свіжими аж до весни.

Для того щоб кабачки зберігалися свіжими протягом зими, необхідно дочекатися, щоб вони повністю достигнули на кущах, а шкірка стала міцною та твердою.

Важливо правильно відрізати кабачки від стебла. На кожному овочі після зрізання має залишитися плодоніжка не менше 5−7 см. Завдяки їй зменшиться ризик загнивання плодів.

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Для довгого зберігання не обійтись без допоміжних засобів. Захищати від процесу гниття допомагає сінна паличка, яка є у складі багатьох біопрепаратів. Їх вже обирайте за власними уподобаннями.

Дуже важливо зберігати овочі у темному прохолодному місці в спеціальній тарі. Для кабачків ідеально підходять сітчасті ящики, навіть пластикові. Вкладайте їх туди плодоніжкою до гори, це також подовжить зберігання.

Ідеальне місце для кабачків — прохолодне і темне приміщення з оптимальною температурою 4-10°C.

Як заморозити

Наразі найкращий час, щоб почати заморожувати кабачки. У цей період овочі ще молоді, не перезрілі, з ніжною шкіркою і мінімумом насіння. Такі кабачки після розморожування залишаються придатними до смаження, запікання, гасіння або навіть додавання в тісто.

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Чи треба бланшувати

Бланшування не обов’язкове, але бажане. Воно зберігає текстуру, колір і пригальмовує ферменти, які псують овоч.

1−2 хвилини в окропі

Потім — у холодну воду з льодом

І на рушник — до повного висихання

Бланшування важливе, якщо ви плануєте тримати овочі в морозилці довше 2−3 місяців.

Яка упаковка для зберігання найкраща

Щільні пакети з замком (типу Ziploc) — підходять для невеликих порцій

Контейнери — для великої кількості або для тертого кабачка

Вакуумні пакети — ідеальний варіант, якщо є обладнання

Раніше ми писали, як правильно заморозити кабачки, щоб вони не були гумовими. Більше про це читайте у новині.