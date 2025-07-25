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Как долго хранить свежие кабачки: пролежат до весны
Чтобы сохранить кабачки до весны, можно заморозить, засолить, засушить или хранить в прохладном месте, например, в подвале или погребе.
У большинства людей кабачки без проблем хранятся в течение месяца, но благодаря полезным советам они могут оставаться свежими вплоть до весны.
Для того чтобы кабачки хранились свежими в течение зимы, необходимо дождаться, чтобы они полностью созрели на кустах, а кожица стала крепкой и твердой.
Важно правильно отрезать кабачки от стебля. На каждом овоще после срезки должна остаться плодоножка не менее 5-7 см. Благодаря ей уменьшится риск загнивания плодов.
Для долгого хранения не обойтись без вспомогательных средств. Защищать от процесса гниения помогает сенная палочка, которая есть в составе многих биопрепаратов. Их уже выбирайте по своим предпочтениям.
Очень важно хранить овощи в темном прохладном месте в специальной таре. Для кабачков идеально подходят сетчатые ящики, даже пластиковые. Вкладывайте их туда плодоножкой к верху, это также продлит хранение.
Идеальное место для кабачков — прохладное и темное помещение с оптимальной температурой 4-10°C.
Как заморозить
Сейчас лучшее время, чтобы начать замораживать кабачки. В этот период овощи еще молодые, не перезрелые, с нежной кожурой и минимумом семян. Такие кабачки после размораживания остаются пригодными для жарки, запекания, тушения или даже добавления в тесто.
Нужно ли бланшировать
Бланширование не обязательное, но желательное. Оно сохраняет текстуру, цвет и притормаживает ферменты, портящие овощ.
1-2 минуты в кипятке
Потом — в холодную воду со льдом
И на полотенце — до полного высыхания
Бланширование важно, если вы планируете держать овощи в морозилке дольше 2-3 месяцев.
Какая упаковка для хранения самая лучшая
Плотные пакеты с замком (типа Ziploc) — подходят для небольших порций
Контейнеры для большого количества или для тертого кабачка
Вакуумные пакеты — идеальный вариант, если есть оборудование
Раньше мы писали, как правильно заморозить кабачки, чтобы они не были резиновыми. Больше об этом читайте в новости.