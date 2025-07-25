До кінця року ЗСУ планують воювати роботами: військовий розкрив амбітний план

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Збройних силах України вже активно використовують наземні роботизовані комплекси для евакуації та логістики. А до кінця 2025 року планують вивести їх у повноцінний бій.

Про це розповів підполковник Збройних сил України в інтерв’ю «Українській правді».

Роботи, які сьогодні вивозять поранених та доставляють вантажі на передову, вже незабаром можуть стати повноцінною бойовою одиницею.

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«До кінця року є бажання вже воювати на роботах. Не тільки логістика — а й бій», — наголосив військовий.

За словами командира, ЗСУ вже використовують наземні автоматизовані системи для евакуації бійців і доставки вантажів. Роботи допомагають зберігати життя особового складу, особливо в критичних зонах. Це дозволяє зменшити смертність на фронті, що, за оцінками самого Вереса, вже дало позитивний ефект.

Проте за словами військовго, роботи не зможуть повністю замінити людину.

«Ми намагаємось зробити так, щоб роботи зменшили кількість особового складу в найнебезпечніших місцях. Але завтра в них сіла батарейка — і все, роботи стоять. Це не панацея», — наголосив військовий.

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Командир розповів, що його підрозділ уже готується до бойового застосування перших автономних систем. Зокрема, йдеться про наземні роботи-камікадзе, що зможуть самостійно вражати ворога. Перші випробування мають відбутися вже найближчими тижнями.

«Роботи будуть стріляти. Є вже камікадзе, є мінувальні системи, турелі з кулеметами», — сказав Верес.

Попри це, він визнає: таких розробок поки обмаль, і багато ще залежить від ресурсів. Але завдання перед командуванням вже поставлено, і команда інженерів працює над недорогими рішеннями для масового виробництва.

Підрозділ Вереса став одним із перших в армії, хто системно запровадив роботи на полі бою. За його словами, інші вже починають наслідувати приклад. Проте сам командир воліє тримати деталі у таємниці, щоб уникнути надмірної уваги з боку ворога.

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Нагадаємо, сили оборони України перебувають у надзвичайно складному становищі через гостру нестачу озброєння. Проблема стосується не лише систем протиповітряної оборони та ракет, а й критичної потреби в артилерійських снарядах і бронетехніці.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військові готові до активних дій, проте для ефективного ведення бою їм необхідні сучасні засоби захисту та підсилення технічного потенціалу.