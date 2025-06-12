РФ захопила стратегічне село на Харківщині: чи впаде після цього Куп'янськ

Дворічна на карті / © Deepstatemap

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Російські окупанти перейшли річку Оскіл на Харківщині, яка до цього була природним рубежем, і просуваються на її правому березі.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState.

Зокрема, за даними каналу, ворог окупував Дворічну на північ від Куп’янська.

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«Дані позначення на мапі є більш уточнюючими після підтвердження просувань росіян. Противник дуже давно здійснював тиск на Дворічну, просочувався постійно піхотою в глибину і з часом оволодів населеним пунктом», — йдеться в повідомленні.

Окупація Дворічної / © Deepstatemap

Аналітики пояснюють, що російські війська націлилися на Дворічну від самого початку утворення плацдармів, адже там можна зробити опорник з можливістю накопичення піхоти та інших ресурсів для подальших просувань.

«Противнику вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях у росіян немає, так само і в напрямку Фиголівки, яку вони неодноразово намагалися захопити», — зазначають у DeepState.

На каналі зауважують, що основний ресурс ворога для наступу через Оскіл — піхота і дрони. Росіяни також намагаються перетягувати через річку техніку, але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися в знаки і окупанти ж все таки зможуть її затягувати на інший берег, припустили у каналі.

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Народна депутатка Мар’яна Безугла додала, що селище Дворічна на Харківщині мало стратегічне значення, відколи стало важливою опорною точкою ЗСУ після деокупації регіону. Воно розташоване на західному березі річки Оскіл й слугувало бар’єром на шляху просування РФ далі.

«Тепер Оскіл — вже не природня перешкода (для наступу РФ — Ред.)», — підтвердила вона.

Раніше військовий експерт припустив, що російські війська можуть обрати Лиманський і Куп’янський напрямки основними для наступу влітку.