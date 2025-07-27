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- Війна
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РФ підбирається впритул до Куп’янська: чи є загроза втрати міста
Російська війська хочуть вклинитися в оборону Куп’янська із північного-заходу і заблокувати Сили оборони.
Російські війська намагаються з північного заходу увійти у Куп’янськ на Харківщині.
Про це пише аналітичний OSINT-канал DeepState.
За інформацією каналу, Сили оборони намагаються вибити штурмові групи росіян, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору хочуть закріпитися.
Ситуація ускладнюється тим, що російські війська контролюють великий район проникнення аж до Соболівки.
«Мета ворога очевидна — розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку», — пояснили у каналі.
Раніше повідомлялося, що росіяни активно намагаються перекидати піхоту через річку Оскіл для наступу на Куп’янськ.