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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

РФ підбирається впритул до Куп’янська: чи є загроза втрати міста

Російська війська хочуть вклинитися в оборону Куп’янська із північного-заходу і заблокувати Сили оборони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наступ РФ на Куп'янськ

Наступ РФ на Куп'янськ / © ТСН.ua

Російські війська намагаються з північного заходу увійти у Куп’янськ на Харківщині.

Про це пише аналітичний OSINT-канал DeepState.

За інформацією каналу, Сили оборони намагаються вибити штурмові групи росіян, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору хочуть закріпитися.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Ситуація ускладнюється тим, що російські війська контролюють великий район проникнення аж до Соболівки.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

«Мета ворога очевидна — розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку», — пояснили у каналі.

Раніше повідомлялося, що росіяни активно намагаються перекидати піхоту через річку Оскіл для наступу на Куп’янськ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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