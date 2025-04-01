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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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736
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РФ пыталась опрокинуть оккупантов через Оскол: детали

Украинские военные занимаемые позиции не потеряли.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Российская армия.

Российская армия. / © Associated Press

Армия РФ пыталась переправиться на западный берег реки Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.

Об этом сообщили в пресс-службе ОСУВ " Хортица ".

Так, на Купянском направлении пехотные атаки врага были успешно отражены у Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Загрызового.

"Противник вновь пытается опрокидывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения", - сообщили в ОСУВ.

Отмечается, что за прошедшие сутки вражеская армия атаковала наши оборонные укрепления в Волчанске, что на Харьковском направлении. Потери позиций не допущены.

Как сообщалось, армия РФ продвинулась вдоль границ Сумской и Курской областей. Также россияне продолжили наступление на северо-запад Белгородщины.

Дата публикации
Количество просмотров
736
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