РФ пыталась опрокинуть оккупантов через Оскол: детали

Российская армия. / © Associated Press

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Армия РФ пыталась переправиться на западный берег реки Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.

Об этом сообщили в пресс-службе ОСУВ " Хортица ".

Так, на Купянском направлении пехотные атаки врага были успешно отражены у Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Загрызового.

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"Противник вновь пытается опрокидывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения", - сообщили в ОСУВ.

Отмечается, что за прошедшие сутки вражеская армия атаковала наши оборонные укрепления в Волчанске, что на Харьковском направлении. Потери позиций не допущены.

Как сообщалось, армия РФ продвинулась вдоль границ Сумской и Курской областей. Также россияне продолжили наступление на северо-запад Белгородщины.