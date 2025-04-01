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РФ пыталась опрокинуть оккупантов через Оскол: детали
Украинские военные занимаемые позиции не потеряли.
Армия РФ пыталась переправиться на западный берег реки Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.
Об этом сообщили в пресс-службе ОСУВ " Хортица ".
Так, на Купянском направлении пехотные атаки врага были успешно отражены у Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Загрызового.
"Противник вновь пытается опрокидывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения", - сообщили в ОСУВ.
Отмечается, что за прошедшие сутки вражеская армия атаковала наши оборонные укрепления в Волчанске, что на Харьковском направлении. Потери позиций не допущены.
Как сообщалось, армия РФ продвинулась вдоль границ Сумской и Курской областей. Также россияне продолжили наступление на северо-запад Белгородщины.