Верят ли украинцы в справедливый мир при правлении Трампа: опрос

Украинцы с национальным флагом / © Associated Press

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В Украине значительно уменьшилось количество тех, кто считает, что государство может рассчитывать на справедливый мир при президентстве Дональда Трампа в США. Так, скорее или полностью справедливый мир ожидают лишь 18% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Киевского международного института социологии.

В КМИС отметили, что в декабре 2024 года у украинцев были осторожные и даже сдержанные оптимистичные оценки справедливого мира. Однако уже с февраля 2025 года заметно значительное ухудшение оценок.

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Так, в декабре 2024 года 31% украинцев считали, что при Трампе можно рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. В то же время также не так много людей ожидали и скорее или полностью справедливого мира. А у значительной части опрошенных были неопределенные ожидания, которые содержали и ожидания по крайней мере частичной справедливости для Украины.

В период с 14 февраля по 4 марта 2025 года до 58% выросло количество украинцев, которые говорят о скорее или совсем несправедливом мире. В период 12-22 марта их стало немного меньше и все равно большинство высказывают критические мысли — 55%.

По последним данным, сейчас только 18% украинцев ожидают скорее или полностью справедливого мира. Еще 21% опрошенных считают, что мир будет отчасти справедливым, отчасти нет.

Опросы КМИС были проведены в феврале-марте 2025 года методом телефонных интервью среди взрослого населения на подконтрольных правительству Украины территориях. В ходе первого исследования было опрошено 2029 респондентов (статистическая погрешность 2,4%). Во время второго — 1326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%).

К слову, по результатам другого опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев положительно воспринимают предложение о 30-дневном прекращении огня.