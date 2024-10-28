РФ сбросила ФАБ-500 на Харьков — фото последствий

Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома.
В результате прямого попадания при обстреле Харькова около 21:00 28 октября частично разрушены помещения 2-го и 3-го этажей админздания Госпрома в центральной части города. Повреждены жилые дома, больница и учебные заведения рядом.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
Враг нанес удар авиабомбой по центральной части города.
Отметим, что Госпром (1925-1928) – здание Государственной промышленности – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма, одна из трех харьковских высоток. Это памятник национального значения.
"Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", — говорится в сообщении главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Напомним, ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали Харьков КАБами. На месте "прилета" поднялся пожар.
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