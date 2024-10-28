РФ скинула ФАБ-500 на Харків — фото наслідків

Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому.
Внаслідок прямого влучання під час обстрілу Харкова близько 21:00 28 жовтня частково зруйновані приміщення 2-го та 3-го поверхів адмінбудівлі Держпрома у центральній частині міста. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч.
Про це повідомляють в ДСНС України.
Ворог завдав удару авіабомбою по центральній частині міста.
Зазначимо, що Держпром (1925-1928) — будинок Державної промисловості — перший радянський 13-поверховий хмарочос, пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму, одна з трьох харківських висоток. Це памʼятка національного значення.
"Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин. Російський тероризм", — йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Нагадаємо, раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Харків КАБами. На місці "прильоту" здійнялася пожежа.
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