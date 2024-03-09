РФ ударила ракетой по Одесчине – что известно

Оккупационные войска России утром 9 марта атаковали Одесскую область ракетой Х-31. Люди и инфраструктура не пострадали.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Враг атаковал область из самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря. Ракета попала в поле вне населенного пункта.

Напомним, россияне били по жилым кварталам Херсонщины, есть жертвы.

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