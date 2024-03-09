Когда Европа прекратит импорт продуктов из РФ – в ЕК ответили

Еврокомиссия до сих пор не ввела запрет на импорт продуктов питания из России.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что в настоящее время ЕК проводит оценку блокирования импорта сельскохозяйственной продукции России. Соответствующие решения на уровне правительств государств уже приняли Польша и Латвия.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Сейчас мы проводим оценку и будем иметь возможность двигаться вперед достаточно быстро", — прокомментировал Домбровскис.

Он отметил, что в прошлом году страны-члены ЕС начали принимать первые шаги по урегулированию вопроса с импортом продовольствия РФ.

"Фактически в прошлом году мы наблюдали значительное увеличение импорта российской сельскохозяйственной продукции, страны-члены ЕС начали реагировать на ситуацию", — пояснил он.

Сейчас Европейская комиссия ищет лучший способ, которым можно было бы ограничить присутствие продовольственных товаров из РФ на рынках Европы, резюмировал Домбровскис.

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