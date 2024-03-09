Коли Європа припинить імпорт продуктів із РФ – у ЄК відповіли

Єврокомісія досі не ввела заборону на імпорт продуктів харчування з Росії.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії. Відповідні рішення на рівні урядів держав вже прийняли Польща та Латвія.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Зараз ми проводимо оцінку і матимемо можливість рухатися вперед досить швидко", - прокоментував Домбровскіс.

Він зазначив, що минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства РФ.

"Фактично, минулого року ми спостерігали значне збільшення імпорту російської сільськогосподарської продукції, країни-члени ЄС почали реагувати на ситуацію", - пояснив він.

Зараз Європейська комісія шукає найкращий спосіб, у який можна було б обмежити присутність продовольчих товарів з РФ на ринках Європи, резюмував Домбровскіс.

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