РФ захватила еще 4 населенных пункта на Донбассе – Deep State

На Курском направлении россияне проводят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.

Российские оккупанты захватили еще 4 населенных пункта на Донбассе

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Deep State.

По данным канала, враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутый Яр в Донецкой области и Мясожаровку в Луганской области.

Мясожаровка на карте / Фото: Deepstatemap

Николаевка, Красный Яр, Крутый Яр на карте

На Курском направлении россияне производят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.

Зеленый Шлях и Новоивановка на карте

Также они продвинулись возле Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карте

В то же время, вражеские диверсионные группы в Каменском (Запорожская область) ликвидированы.

Каменское на карте

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко назвал город, который РФ планирует захватить до Нового года.

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