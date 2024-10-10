РФ захватила еще 4 населенных пункта на Донбассе – Deep State

На Курском направлении россияне проводят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.
Российские оккупанты захватили еще 4 населенных пункта на Донбассе
Об этом сообщает мониторинговый ресурс Deep State.
По данным канала, враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутый Яр в Донецкой области и Мясожаровку в Луганской области.
На Курском направлении россияне производят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.
Также они продвинулись возле Нью-Йорка.
В то же время, вражеские диверсионные группы в Каменском (Запорожская область) ликвидированы.
Ранее военный эксперт Александр Мусиенко назвал город, который РФ планирует захватить до Нового года.
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