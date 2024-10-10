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РФ захватила еще 4 населенных пункта на Донбассе – Deep State

РФ захватила еще 4 населенных пункта на Донбассе – Deep State

Ситуация на фронте продолжает оставаться сверхсложной / Фото: Associated Press

На Курском направлении россияне проводят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.

Российские оккупанты захватили еще 4 населенных пункта на Донбассе

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Deep State.

По данным канала, враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутый Яр в Донецкой области и Мясожаровку в Луганской области.

Мясожаровка на карте / © Deepstatemap
Мясожаровка на карте / Фото: Deepstatemap
Николаевка, Красный Яр, Крутый Яр на карте / ©
Николаевка, Красный Яр, Крутый Яр на карте

На Курском направлении россияне производят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.

Зеленый Шлях и Новоивановка на карте / ©
Зеленый Шлях и Новоивановка на карте

Также они продвинулись возле Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карте / ©
Нью-Йорк на карте

В то же время, вражеские диверсионные группы в Каменском (Запорожская область) ликвидированы.

Каменское на карте / ©
Каменское на карте

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко назвал город, который РФ планирует захватить до Нового года.

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