РФ захопила ще 4 населені пункти на Донбасі – Deep State

На Курському напрямку росіяни проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.
Російські окупанти захопили ще 4 населені пункти на Донбасі
Про це повідомляє моніторинговий ресурс Deep State.
За даними каналу, ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр на Донеччині та М'ясожарівку на Луганщині.
На Курському напрямку росіяни проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.
Також вони просунулися біля Нью-Йорка.
Водночас, ворожі диверсійні групи у Кам'янському (Запорізька область) ліквідовано.
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко назвав місто, яке РФ планує захопити до Нового року.
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