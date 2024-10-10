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РФ захопила ще 4 населені пункти на Донбасі – Deep State

РФ захопила ще 4 населені пункти на Донбасі – Deep State

Ситуація на фронті продовжує залишатися надскладною / Фото: Associated Press

На Курському напрямку росіяни проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.

Російські окупанти захопили ще 4 населені пункти на Донбасі

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Deep State.

За даними каналу, ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр на Донеччині та М'ясожарівку на Луганщині.

М'ясожарівка на карті / © Deepstatemap
М'ясожарівка на карті / Фото: Deepstatemap
Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр на карті / ©
Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр на карті

На Курському напрямку росіяни проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.

Зелений шлях та Новоіванівка на карті / ©
Зелений шлях та Новоіванівка на карті

Також вони просунулися біля Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карті / ©
Нью-Йорк на карті

Водночас, ворожі диверсійні групи у Кам'янському (Запорізька область) ліквідовано.

Кам'янське на карті / ©
Кам'янське на карті

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко назвав місто, яке РФ планує захопити до Нового року.

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