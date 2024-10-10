РФ захопила ще 4 населені пункти на Донбасі – Deep State

На Курському напрямку росіяни проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.

Російські окупанти захопили ще 4 населені пункти на Донбасі

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Deep State.

За даними каналу, ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр на Донеччині та М'ясожарівку на Луганщині.

М'ясожарівка на карті / Фото: Deepstatemap

Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр на карті

На Курському напрямку росіяни проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.

Зелений шлях та Новоіванівка на карті

Також вони просунулися біля Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карті

Водночас, ворожі диверсійні групи у Кам'янському (Запорізька область) ліквідовано.

Кам'янське на карті

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко назвав місто, яке РФ планує захопити до Нового року.

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