Россияне разрушили все дома в Торецке: пресс-секретарь ВСУ сообщила о штурме города

Оккупанты атакуют малыми группами и буквально выжигают и разрушают город.

В городе Торецке Донецкой области, который непрерывно штурмуют российские оккупанты, уже не осталось ни одного уцелевшего дома. Украинские бойцы сдерживают наступление врага.

Об этом сообщила в четверг, 10 октября, спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона.

По ее словам, российское командование, несмотря на потери личного состава, привлекает к штурму города все больше живой силы.

"Они [россияне] пополняют живую силу на своих передовых позициях и постоянно штурмуют наших защитников", — сказала Бобовникова.

При этом россияне атакуют малыми группами и буквально выжигают и разрушают город.

Пока оккупантам удалось захватить улицы Торецка, соседние с улицей Центральной, где враг продвигался раньше.

"Это им удалось, спалив и разрушив буквально все дома и укрытия на этих улицах", — отметил представитель ВСУ.

Напомним, накануне в Сети появилось видео из Торецка, на котором видно, как выглядит город, который уничтожают российские оккупанты.

В Сети появилось новое видео с Торецка Донецкой области

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