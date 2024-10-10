Бедные девушки заключают временные "браки для удовольствия" с туристами за $500

Новоиспеченная "супруга" обязуется заниматься сексом с мужем и вести домашние дела на период его отпуска.

Бедные молодые девушки в индонезийских деревнях становятся "временными женами" туристов-мужчин в обмен за деньги.

Об этом пишут SCMP и Mashable.

Женщины вступают в эти временные "браки для удовольствия" или "Nikah Mut'ah", чтобы заработать несколько долларов за неимением возможностей работы. В то время как страна запретила секс вне брака как местным жителям, так и туристам, эта новая договоренность становится своеобразной индустрией, где молодые женщины соглашаются на временную свадьбу за 300-500 долларов.

Например, село Пункак на западе Индонезии стало популярно среди туристов с Ближнего Востока. Местные агентства знакомят туристов-мужчин с женщинами, заключающими временный контракт, даже когда мужчины платят выкуп за невесту. Новоиспеченная жена теперь обязана предложить мужу-туристу сексуальные удовольствия и заниматься домашними делами. Брак аннулируется, когда турист покидает город, путем объявления развода в соответствии с исламскими традициями.

Такие временные договоренности стали преуспевающей индустрией в Пункаке, способствуя развитию туризма и местной экономики.

Раньше девушек знакомили с туристами члены семьи или знакомые. В настоящее время ими занимаются агентства. Богатые туристы могут заплатить более 800 долларов за невесту; однако посредники часто забирают большую часть денег.

Рассказы "временных дружин"

Кахайя рассказала Los Angeles Times, что она была замужем более 15 раз и что все ее "мужчины" – туристы с Ближнего Востока. Ее первым временным мужчиной был 50-летний турист из Саудовской Аравии.

Он заплатил 850 долларов США за невесту, но после того, как агент и лицо, проводившее свадьбу, взяли свою часть, у нее осталась лишь половина суммы. Через 5 дней после свадьбы саудит вернулся домой, и они "развелись".

Кахайя сказала, что она может зарабатывать от 300 до 500 долларов США за брак, необходимые для оплаты аренды и ухода за больными бабушкой и дедушкой.

Другая женщина по имени Ниса сказала, что была замужем по меньшей мере 20 раз и сумела оставить бизнес.

Низа встретила индонезийца, работавшего в иммиграционной службе, они поженились четыре года назад и родили двух сыновей. Она говорит, что никогда не вернется к своей предыдущей жизни.

Что такое "браки для удовольствия"

Такие договоренности называются nikah mut'ah или "браки для удовольствия" и считаются частью культуры шиитского ислама.

Однако большинство ученых, в том числе многие религиозные деятели-шииты, считают такую практику абсолютно неприемлемой.

Брак для удовлетворения также не признается законодательством Индонезии. Нарушение законов Индонезии о браке может привести к штрафам, тюремному заключению и социальным или религиозным последствиям.

Ранее сообщалось, что в Ровно подросток после просмотра видео принудил ребенка к сексу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.