В ВСУ озвучили цель россиян на Купянском направлении

Силы обороны близки к стабилизации ситуации в этом направлении.

Армия РФ планирует на Купянском направлении выйти на левый берег реки Оскол и занять плацдарм. Кроме того, оккупанты пытаются наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко, передает РБК-Украина.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда противник штурмовал преимущественно посадки, сейчас они двигаются по волнам.

"Самый сложный отрезок — это Купянщина. Здесь противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой", — рассказал Федоренко.

Федоренко добавил, что на сегодняшний день титаническими усилиями Силы обороны близки к стабилизации ситуации в этом направлении.

"Сейчас мы наблюдаем движение противника волнами. Они в чистом поле переходят от своей позиции максимально близко к нашей. Один-два подходит, идет следующая волна. И так до тех пор, пока не соберется штурмовая группа, которая потом начинает давление на наши позиции", – отметил военный.

Добавим, глава России Владимир Путин стремится любой ценой во время этой летне-осенней кампании к холодам выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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