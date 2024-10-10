Российские Миг-31К перебазировались в Беларусь: Жданов объяснил, что происходит

В Беларусь 10 октября прилетел второй Миг-31К. Российский истребитель, носитель аэробалистической ракеты "Кинжал", приземлился на аэродроме "Мачулищи".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

“По нашим данным, только второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме “Мачулищи”. Напомним, что вчера в Мачулищи уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ”, — говорится в сообщении.

В последний раз эти самолеты находились там полтора года назад.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua отметил, что это однозначно российские истребители — в Беларуси нет на вооружении Миг-31К и ракет "Кинжал".

По его словам, такие перебазировки самолетов похожи на устрашение украинцев.

"Дело в том, что из воздушного пространства Беларуси они будут подлетать к объектам на территории Украины буквально за считанные минуты. То есть время, которое и так мало, сократится на несколько минут”, — объяснил Олег Жданов.

Впрочем, по мнению военного эксперта, белорусский руководитель Александр Лукашенко вряд ли готов предоставить Путину воздушное пространство для ударов по территории Украины.

“Потому что мы будем отвечать именно по территории Беларуси, а не по территории России. К примеру, такой объект, как Мозырский НПЗ, расположен в 30 километрах от нашей границы. Здесь преимущество на нашей стороне в плане значимости ударов. В любом случае, это устрашение. Пока Лукашенко поздравляет Путина с днем рождения, на территории Беларуси приземляются Миг-31”, — говорит Олег Жданов.

Судя по разведывательной информации, имеющейся в открытом доступе, у российской армии, вероятно, ракет "Кинжал" осталось немного, считает военный эксперт.

"После пожара на арсенале вооружения ракет Кинжал остались в России буквально в нескольких экземплярах. Там их было вообще до 50 штук. А на горевшем ракетном арсенале, говорили, должна была быть основная часть запаса”, — рассказал Олег Жданов.

Он напомнил, что во время каждого взлета Миг-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу. Ведь ракеты "Кинжал", которые он несет, летят очень быстро и могут добраться до любого уголка страны.

“К сожалению, мы вынуждены это делать, потому что дальность применения ракеты “Кинжал” около 1000 километров. Она аэробалистическая, скорость у нее более двух махов. Мы не знаем, в какую часть Украины она улетит. Когда она вылетает, мы сразу можем просчитать траекторию. Баллистика просчитывается с помощью математики – здесь никто эти законы не отменял. Но мы вынуждены всю Украину предупреждать", – говорит Олег Жданов.

Ранее передислоцирование российских МиГ-31К прокомментировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. По его словам, это может являться попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Однако есть и другие версии.

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