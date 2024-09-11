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Спасатели ГСЧС попали под вражеский обстрел

Спасатели ГСЧС попали под вражеский обстрел

ГСЧС

Люди остались живы, но получили ранения.

Спасатели ГСЧС, которые осуществляли эвакуацию людей в Волновахском районе на Донетчине, попали под вражеский обстрел.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Двое спасателей, работавших в Запорожской и Херсонской областях, получили ранения. Повреждены также два бронированных автомобиля. Пострадавшие были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, в Одессе взорвалась морская мина, когда люди купались в море.

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