Рятувальники ДСНС потрапили під ворожий обстріл

Люди залишилися живими, проте зазнали поранень.
Рятувальники ДСНС, які здійснювали евакуацію людей у Волноваському районі Донеччини, потрапили під ворожий обстріл.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Двоє рятувальників, які працювали в Запорізькій і Херсонській областях, дістали поранення. Пошкоджені також два броньовані автомобілі. Постраждалих евакуювали до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, в Одесі вибухнула морська міна, коли люди купалися у морі.
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