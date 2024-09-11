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Рятувальники ДСНС потрапили під ворожий обстріл

Рятувальники ДСНС потрапили під ворожий обстріл

ДСНС

Люди залишилися живими, проте зазнали поранень.

Рятувальники ДСНС, які здійснювали евакуацію людей у Волноваському районі Донеччини, потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Двоє рятувальників, які працювали в Запорізькій і Херсонській областях, дістали поранення. Пошкоджені також два броньовані автомобілі. Постраждалих евакуювали до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, в Одесі вибухнула морська міна, коли люди купалися у морі.

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