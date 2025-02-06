Удар по базе "Шахедов" в России: эксперт оценил последствия

С июля 2023 года территория аэродрома в Краснодарском крае используется для запуска ударных дронов по Украине.

Воздушный удар Сил обороны по аэродрому в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ, где расположена база запуска ударных дронов типа "Шахед", уменьшит возможности врага терроризировать мирное население Украины.

Об этом сообщил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

“Этот аэродром активно действует с того времени, как РФ получила от Ирана чувствительные для нас "Шахеды", которыми терроризируют украинское мирное население. С 2023 года территория этого аэродрома, которая раньше была базой 960-го штурмового авиаполка российской армии, стала использоваться для запуска дронов по Украине”, — подчеркнул он.

По словам военного эксперта, с июля 2023 года по этому аэродрому уже неоднократно наносили удары, но атака в ночь на 6 февраля была одной из самых мощных.

“Этот удар стал одним из самых мощных и надеемся, что был уничтожен достаточный запас “Шахедов”, а также инфраструктура, которая обеспечивает их запуск. Как следствие, это принесет уменьшение возможностей врага использовать ударные дроны для террористических атак”, — подытожил Валерий Рябых.

Напомним, вечером в среду, 5 февраля, прогремели громкие взрывы в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ, откуда российская армия запускает свои ударные беспилотники по Украине.

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