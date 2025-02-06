Удар по базі “Шахедів” у Росії: експерт оцінив наслідки

Від липня 2023 року територія аеродрому в Краснодарському краї використовується для запуску ударних дронів по Україні.

Повітряний удар Сил оборони по аеродрому в місті Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ, де розташована база запуску ударних дронів типу “Шахед”, зменшить можливості ворога тероризувати мирне населення України.

Про це повідомив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Цей аеродром активно діє, відколи РФ отримала від Ірану дошкульні для нас "Шахеди", якими тероризують українське мирне населення. Від 2023 року територія цього аеродрому, яка раніше була базою 960-ї штурмового авіаполку російської армії, стала використовуватися для запуску дронів по Україні”, - наголосив він.

За словами військового експерта, від липня 2023 року по цьому аеродрому уже неодноразово завдавали ударів, але атака в ніч проти 6 лютого була однією з найбільш потужних.

“Цей удар став одним з найпотужніших і є сподівання, що було знищено достатній запас “Шахедів”, а також інфраструктуру, яка забезпечує їх запуск. Як наслідок це принесе зменшення можливостей ворога використовувати ударні дрони для терористичних атак”, - підсумував Валерій Рябих.

Нагадаємо, увечері в середу, 5 лютого, пролунали гучні вибухи у місті Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ, звідки російська армія запускає свої ударні безпілотники по Україні.

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