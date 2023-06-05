В Белгородской области горит энергетический объект

В ночь на понедельник, 5 июня, в российской Белгородской области прогремели взрывы и произошел пожар на энергетическом объекте. По предварительным данным, причиной возгорания стала взрывчатка, сброшенная с БпЛА.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На месте работают оперативные службы. По словам чиновника, пострадавших в результате инцидента нет, электричество в регионе тоже якобы не отключали.

Напомним, Гладков проигнорировал призыв добровольцев забрать пленных. Все военные РФ, захваченные РДК, передадут Украине для пополнения обменного фонда.

Также мы сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить своих военных на Белгородщину.