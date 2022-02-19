В Донецк прибыли бойцы "Вагнера" для серии терактов

В Донецк прибыли бойцы "Вагнера" для серии терактов

Цель этих провокаций – обвинить Украину в дальнейшей эскалации.

По данным разведки, в оккупированный Донецк прибыли бойцы частной военной компании "Вагнер", которые совместно с российскими спецслужбами планируют взорвать жилые дома и обвинить в этом Украину.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в субботу, 19 февраля.

"По данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью этих провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении.

В ОТГ "Восток" отметили, что их военнослужащие не планировали и не планируют никакие наступательные действия или другие действия на временно-оккупированной территории.

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", – отмечается в сообщении.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не планирует ни одного наступления на свои оккупированные территории.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что украинские снаряды попали на территорию России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба это опроверг и заявил о требовании провести международное расследование.

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