До Донецька прибули бійці "Вагнера" для серії терактів

До Донецька прибули бійці "Вагнера" для серії терактів

Мета цих провокацій – звинуватити Україну для подальшої ескалації.

За даними розвідки, до окупованого Донецька прибули бійці приватної військової компанії "Вагнер", які спільно з російськими спецслужбами планують підірвати житлові будинки та звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомило Оператвно-тактичне угрупування "Схід" у суботу, 19 лютого.

"За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою цих провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", ­– йдеться у повідомленні.

В ОТУ "Схід" наголосили, що їхні військовослужбовці не планували та не планують жодних наступальних дій або інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна не планує жодного наступу на свої окуповані території.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, нібито українські снаряди влучили на територію Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба це спростував та заявив про вимогу провести міжнародне розслідування.

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