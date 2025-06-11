В Энгельсе РФ раздался громкий взрыв: что известно

Реклама

В российском Энгельсе 11 июня раздался громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма.

Об этом сообщает ASTRA.

По данным местных пабликов, вероятно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе — он расположен в двух километрах от нефтебазы «Кристалл». Однако есть и другие версии.

Реклама

“Взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристала", — добавляется в сообщении.

Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 6 июня Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по важным военным объектам РФ.

В частности, речь идет об аэродроме «Энгельс» в Саратовской области, где концентрируется стратегическая авиация врага. Также поражен аэродром «Дягилево» в Рязанской области — база воздушных заправщиков и истребителей сопровождения.

Реклама

В результате удара по «Энгельсу» зафиксировано попадание по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами, что повлекло за собой масштабный пожар и задымление. В районе целей раздались десятки взрывов. На "Дягилеве" наблюдалась активность вражеской ПВО и пожар в зоне поражения.