В Енгельсі РФ пролунав гучний вибух: що відомо

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У російському Енгельсі 11 червня пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму.

Про це повідомляє ASTRA.

За даними місцевих пабліків, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований за два кілометри від нафтобази «Кристал». Однак є й інші версії.

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“Вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за п'ять кілометрів від "Кристала", — додається у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Сили оборони України завдали вогневого ураження по важливих військових об’єктах РФ.

Зокрема, йдеться про аеродром «Енгельс» у Саратовській області, де концентрується стратегічна авіація ворога. Також уражено аеродром «Дягілєво» в Рязанській області — базу повітряних заправників і винищувачів супроводу.

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Унаслідок удару по «Енгельсу» зафіксовано влучання щонайменше в три резервуари з паливно-мастильними матеріалами, що спричинило масштабну пожежу й задимлення. У районі цілей пролунали десятки вибухів. На «Дягілєво» спостерігалася активність ворожої ППО та пожежа в зоні ураження.