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- Війна
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В Енгельсі РФ пролунав гучний вибух: що відомо
Офіційної інформації про походження звуку вибуху в Енгельсі наразі немає.
У російському Енгельсі 11 червня пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму.
Про це повідомляє ASTRA.
За даними місцевих пабліків, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований за два кілометри від нафтобази «Кристал». Однак є й інші версії.
“Вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за п'ять кілометрів від "Кристала", — додається у повідомленні.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня Сили оборони України завдали вогневого ураження по важливих військових об’єктах РФ.
Зокрема, йдеться про аеродром «Енгельс» у Саратовській області, де концентрується стратегічна авіація ворога. Також уражено аеродром «Дягілєво» в Рязанській області — базу повітряних заправників і винищувачів супроводу.
Унаслідок удару по «Енгельсу» зафіксовано влучання щонайменше в три резервуари з паливно-мастильними матеріалами, що спричинило масштабну пожежу й задимлення. У районі цілей пролунали десятки вибухів. На «Дягілєво» спостерігалася активність ворожої ППО та пожежа в зоні ураження.