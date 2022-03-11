Информации о пострадавших пока нет.

В пятницу, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"К сожалению, система тревоги ВСУ не сработала. Происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба: не распространяйте видео со взрывами, фото. Будем максимально внимательны. Мы несколько расслабились, и враг наносит удар. Жителям микрорайона Опришевцев, Крыховцев и другим — по возможности оставить район аэропорта. Сейчас максимально осторожно! Кто может – перейдите в укрытие, кто может – отойдите от окон. Будем разбираться. Работают спасатели, работают другие службы", — подчеркнул мэр.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео из Франковска и написал, что сообщают о трех взрывах.

Следует отметить, что 11 марта армия Российской Федерации также нанесла удар на аэродром возле Луцка и около 6:10 три авиаудара по городу Днепр в Новокодакском районе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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