Інформації наразі про постраждалих немає.

У п'ятницю, 11 березня, у Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків.

"На жаль, система тривоги ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання: не поширюйте відео з вибухами, фото. Будьмо максимально уважні. Ми дещо розслабились, і ворог завдає удару. Жителям мікрорайону Опришівців, Крихівців та іншим — за можливості покинути район аеропорту. Зараз максимально обережно! Хто може - перейдіть в укриття, хто може - відійдіть від вікон. Будемо розбиратися. Працюють надзвичайники, працюють інші служби", - наголосив мер.

Водночас радник очільника МВС Антон Геращенко опублікував відео з Франківська та написав, що повідомляють про три вибухи.

Варто зазначити, що 11 березня армія Російської Федерації також завдала удару на аеродром біля Луцька та близько 6:10 три авіаудари по місту Дніпро в Новокодацькому районі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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