В Николаеве с утра прогремел взрыв

Сегодня, 15 декабря, в Николаеве раздался взрыв.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"В городе раздался взрыв, информацию уточняем", — коротко отметил он. Все соответствующие службы уже выехали на место.

Отметим, что в городах Украины уже прозвучали отбои воздушной волны, кроме Николаевщины.

Напомним, в ряде областей в ночь на 15 декабря была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

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