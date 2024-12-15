В Николаеве с утра прогремел взрыв

В регионе продолжается воздушная тревога.
Сегодня, 15 декабря, в Николаеве раздался взрыв.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
"В городе раздался взрыв, информацию уточняем", — коротко отметил он. Все соответствующие службы уже выехали на место.
Отметим, что в городах Украины уже прозвучали отбои воздушной волны, кроме Николаевщины.
Напомним, в ряде областей в ночь на 15 декабря была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
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