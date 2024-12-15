У Миколаєві зрання прогримів вибух

У регіоні триває повітряна тривога.
Сьогодні, 15 грудня, у Миколаєві пролунав вибух.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо", - коротко зазначив він. Всі відповідні служби вже виїхали на місце
Зазначимо, що в містах України вже пролунали відбої повітряної трвиоги, крім Миколаївщини.
Нагадаємо, у низці областей в ніч проти 15 грудня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
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