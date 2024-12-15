День ангела 15 грудня: кого та як вітати з іменинами

15 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 грудня

15 грудня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Олександра, Павла, Степана.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає лідером, не терпить несправедливості, довго шукає супутницю життя.

Олександр — давньогрецьке походження, перекладається як "захисник". В дитинстві наполегливий і рішучий. В дорослому віці стає амбітним, працьовитим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві добрий і надійний. В дорослому віці стає замкнутим, дуже любить подорожувати.

Степан — давньогрецьке ім'я, означає "вінець". В дитинстві спокійний, його важко вивести на емоції. В дорослому віці стає організатором, його оригінальне мислення підкуповує інших.

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть на сторожі твого щастя, надихає на добрі вчинки та оберігає від усіх негараздів. Нехай у твоєму серці завжди панує радість, а в житті – гармонія і любов!

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій духовний покровитель завжди вів тебе світлим шляхом, дарував спокій, силу і впевненість у собі. Нехай всі мрії збуваються, а життя буде сповнене радісними подіями й теплом близьких!

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Сьогодні твій особливий день – День Ангела! Нехай він принесе тобі багато радості, щирих посмішок і добрих слів. Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, щастям і гарними людьми поруч. Бажаю тобі невичерпного натхнення і благословення на кожен день!

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Нехай твоє життя буде як яскравий букет: сповнене щастям, радістю і добротою. Нехай твій Ангел-Охоронець оберігає тебе в усіх починаннях, підтримує в складні моменти й допомагає знайти вихід у будь-якій ситуації.

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Нехай твій небесний охоронець завжди супроводжує тебе, охороняє від біди й направляє на шлях добра. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою й безмежного щастя. Нехай у твоєму житті завжди буде світло, радість і любов!

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