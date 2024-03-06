В регионе была объявлена тревога из-за угрозы баллистики.

В Одессе раздался взрыв 6 марта во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы и местные паблики.

"В Одессе раздался взрыв, ракета неустановленного типа", – сообщает телеграм-канал monitor.

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В то же время журналист Андрей Цаплиенко заявил о баллистическом ракетном ударе по Одессе и попадании.

Официально местные власти пока ситуацию не комментировали.

Напомним, в ночь на 6 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Повреждены здания рекреационного объекта и частный дом.

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