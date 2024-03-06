В регіоні була оголошена тривога через загрозу балістики.

В Одесі пролунав вибух 6 березня під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали та місцеві пабліки.

"В Одесі пролунав вибух, ракета невстановленого типу", – інформує телеграм-канал monitor.

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Водночас журналіст Андрій Цаплієнко заявив про балістичний ракетний удар по Одесі та влучання.

Офіційно місцева влада поки що ситуацію на коментувала.

Нагадаємо, в ніч проти 6 березня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта і приватний будинок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне про війну на 6 березня: Нічна атака "Шахедами" і нова гаряча точка на фронті

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