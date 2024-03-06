В регіоні була оголошена тривога через загрозу балістики.
В Одесі пролунав вибух 6 березня під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали та місцеві пабліки.
"В Одесі пролунав вибух, ракета невстановленого типу", – інформує телеграм-канал monitor.
Водночас журналіст Андрій Цаплієнко заявив про балістичний ракетний удар по Одесі та влучання.
Офіційно місцева влада поки що ситуацію на коментувала.
Нагадаємо, в ніч проти 6 березня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта і приватний будинок.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне про війну на 6 березня: Нічна атака "Шахедами" і нова гаряча точка на фронті
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