В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв

В оккупированном Мелитополе 12 августа прогремел громкий взрыв в одном из дворов на улице Гоголя.

После взрыва в направлении соответствующего микрорайона поехали "скорые".

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Сети.

"Только что: один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые", — говорится в заявлении городского головы.

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Федоров напомнил, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени, и никого не оставит без должного внимания.

Мэр также сообщил о сборе более подробной информации о взрыве.

Напомним, вечером 10 августа в Мелитополе тоже прогремели мощные взрывы, после которых загорелось захваченное оккупантами здание МВД.