В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух

В окупованому Мелітополі 12 серпня пролунав гучний вибух в одному з дворів на вулиці Гоголя.
Після вибуху у напрямку відповідного мікрорайону поїхали "швидкі".
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі.
"Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі", – йдеться в заяві міського голови.
Федоров нагадав, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя та на ім’я, і нікого не залишить без належної уваги.
Мер також повідомив про збирання детальнішої інформації про вибух.
Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Мелітополі теж пролунали потужні вибухи, після яких загорілась захоплена окупантами будівля МВС.