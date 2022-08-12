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В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух

Дата публікації
Перегляди
2018
Час на прочитання
1 хв
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В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух

Ілюстративне фото / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

В окупованому Мелітополі 12 серпня пролунав гучний вибух в одному з дворів на вулиці Гоголя.

Після вибуху у напрямку відповідного мікрорайону поїхали "швидкі".

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі.

"Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі", – йдеться в заяві міського голови.

Федоров нагадав, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя та на ім’я, і нікого не залишить без належної уваги. 

Мер також повідомив про збирання детальнішої інформації про вибух. 

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Мелітополі теж пролунали потужні вибухи, після яких загорілась захоплена окупантами будівля МВС.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2018
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