В России Песков снова прибег к ядерным угрозам

В РФ заявляют, что не могут пройти мимо "заявлений Зеленского по поводу превентивного удара по России". В то же время, там говорят, что фюрер Путин посетит саммит G20.
В России снова говорят о ядерном ударе. На этот раз там заявляют, что не могут пройти мимо "заявлений Зеленского по поводу превентивного удара по РФ".
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, пишут российские пропагандистские СМИ.
Так, кроме привычных уже "пугалок" о ядерном оружии, в РФ заявляют, что Путин примет участие в саммите G20. Однако формат якобы пока неизвестен.
"Россия призывает лидеров других государств обратить внимание на заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ. Заявление Зеленского лишний раз подчеркивает правоту решения Путина о проведении СВО. РФ сожалеет, что Запад не приструнил "своего вассала" Зеленского после его заявлений о превентивном ударе по РФ”, — сказал Песков.
Отдельно он добавил, что превентивный удар по России – это "опасное и вопиющее" заявление.
Напомним, что перед этим украинский президент Владимир Зеленский напомнил, что он призвал НАТО принять превентивные меры по действиям РФ до 24 февраля.
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