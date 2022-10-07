Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии — СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин предварительно согласились посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Об этом сообщает The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

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Дипломат отметил, что якобы материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже идет. Он добавил, что мир будет занимать первое место в повестке дня, поэтому они готовы организовать встречу Зеленского и Путина.

"Мы решаем, в каких отелях их разместить — в одном господина Путина и в другом — господина Зеленского", — сказал он, имея в виду необходимость избегать напряжения, располагая их слишком близко друг к другу.

Однако ни украинский, ни российский МИД не ответили на просьбу издания подтвердить планы посещения лидерами встречи на Бали.

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Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на саммите G20.

Отметим, что президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на саммит G20. Глава Украины поблагодарил индонезийского главу, но тогда глава государства подчеркнул, что его участие в мероприятии зависит от присутствия там главы Российской Федерации.

Между тем, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российский президент Владимир Путин согласился принять участие в саммите G20. Формат участия пока неизвестен. Как пояснили в дипломатическом ведомстве РФ, он будет "зависеть от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

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