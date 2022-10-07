Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20 в Індонезії - ЗМІ

Український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін попередньо погодилися відвідати саміт G20 в Індонезії у листопаді.

Про це повідомляє The National з посиланням на посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса.

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Дипломат зауважив, що нібито матеріально-технічна підготовка до прийому двох президентів вже триває. Він додав, що м ир займатиме перше місце в порядку денному, тому вони готові організувати зустріч Зеленського та Путіна.

"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - в одному пана Путіна і в іншому - пана Зеленського", — сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруги, розташовуючи їх занадто близько один до одного.

Однак ні український, ні російський МЗС не відповіли на прохання видання підтвердити плани відвідання лідерами зустрічі на Балі.

Ймовірна перша зустріч Зеленського та Путіна від початку широкомасштабного вторгнення РФ

Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна під час саміту G20.

Зазначимо, президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на саміт G20. Очільник України подякував індонезійському очільникові, але тоді глава держави наголосиа, що його участь у заході залежить від присутності там очільника Російської Федерації.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що російський президент Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Формат участі поки невідомий. Як пояснили в дипломатичному відомстві РФ, він "залежатиме від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".

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